POL-PDKO: Zeugenaufruf- Verkehrsunfallflucht in Spay

Vallendar (ots) - Am Freitag, 10.11.2023 wurde in Vallendar eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Zeitraum von 11:00 - 13:30 Uhr konnten alleine 8 Verstöße festgestellt werden, in denen der Kraftfahrzeugführende ein Mobilfunktelefon während der Fahrt benutzte. Den betroffenen Fahrern/innen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und 1 Punkt in Flensburg. ...

