Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzungen endeten in Gewahrsamszelle

Gera (ots)

Gera. Ein 26-jähriger Mann fiel am Donnerstag, den 17.08.2023, gleich mehrfach polizeilich auf. Gegen 13:10 Uhr rannte er auf der Talstraße und Schmelzhüttenstraße umher und versuchte, in mehrere Fahrzeuge einzusteigen. Außerdem machte er dabei Schlagbewegungen in Richtung der Fahrzeugführer. Kurz darauf begab er sich auf den Bürgersteig und schlug unvermittelt einem dort laufenden 56-Jährigen in das Gesicht. Dieser kam hierdurch zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Eingetroffene Polizisten verwiesen den 26-Jährigen schließlich des Platzes. Gegen 16:45 Uhr rückten erneut Einsatzkräfte aus, da der Täter nun einem 28-jährigen Mann grundlos in der Trebnitzer Straße wiederholt in das Gesicht geschlagen hatte. Auf Grund seines Verhaltens nahmen ihn die Polizisten über Nacht in Gewahrsam. Es erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen. (TM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell