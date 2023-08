Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mittels Elektroschocker bedroht

Altenburg (ots)

Nobitz. Eine Gruppe Jugendlicher hielt sich am gestrigen Tag (16.08.23) gegen 21:50 Uhr in der Ortslage Saara auf. Ein 49-Jähriger setzte sich unvermittelt zu der Gruppe und verwickelte sie in ein Gespräch. In dessen Verlauf zog er plötzlich einen Elektroschocker und schaltete ihn kurzzeitig ein. Fortfolgend hielt er das ausgeschaltete Gerät einer 17-Jährigen an den Hals, welche sich schließlich in Sicherheit bringen konnte. Kurz darauf ließ er von den Jugendlichen ab, stieß eine verbale Bedrohung aus und flüchtete. Die Altenburger Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet. (TM)

