POL-PDLD: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugengesucht

Landau (ots) - Am 17.12.2023 gegen 03:50 Uhr wurde in der Eichbornstraße in Landau der Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch und Btm-typische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Urintest ergab ein positives Ergebnis auf mehrere Betäubungsmittelgruppen. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel präventiv ...

