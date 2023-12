Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Radfahrer nach Verkehrsunfall geflüchtet

Germersheim (ots)

Zum Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern kam es am Montagabend gegen 19 Uhr im Bereich der Einmündung Lilienstraße / Königstraße. Unfallursächlich war die Vorfahrtsmissachtung "rechts - vor - links" an der besagten Einmündung. Die Polizei Germersheim sucht nun nach dem unbekannten Unfallverursacher. Hierbei solle es sich um eine männliche dunkel gekleidete Person handeln, welche mit einem silbernen Rad unterwegs war und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Flüchtige war zuvor mit einem 16 -jährigen zusammengestoßen, welcher in der Folge mit seinem Rad auf die Fahrbahn stürzte. Durch den Sturz zog sich der Jugendliche eine Platzwunde bzw. Schürfverletzungen zu. Er kam zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Hinweise zu dem Unfallhergang bzw. zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 - 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

