POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Halver (ots) - Eine 84-jährige Seniorin wurde am Montagmorgen beim Einkauf in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Während die Halveranerin kurz vor 11 Uhr ihre Waren einsammelte, hatte sie einen Beutel mit der Geldbörse an den Griff ihres Einkaufswagens gehängt. Neben dem Tiefkühlregal ließ sie den Wagen kurz aus den Augen. Als sie sich wieder zurückdrehte, sah sie noch, wie der Beutel hin und her pendelte. Als sie nachschaute, war die Geldbörse weg. ...

