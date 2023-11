Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Halver (ots)

Eine 84-jährige Seniorin wurde am Montagmorgen beim Einkauf in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Während die Halveranerin kurz vor 11 Uhr ihre Waren einsammelte, hatte sie einen Beutel mit der Geldbörse an den Griff ihres Einkaufswagens gehängt. Neben dem Tiefkühlregal ließ sie den Wagen kurz aus den Augen. Als sie sich wieder zurückdrehte, sah sie noch, wie der Beutel hin und her pendelte. Als sie nachschaute, war die Geldbörse weg. Ansonsten konnte sie niemanden beobachten. Die Polizei wurde geholt, um eine Anzeige aufzunehmen. Die Polizei warnt weiter dringend vor den Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden, beispielsweise in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Platz. Geschickte Diebe fingern Geldbörsen aber auch aus den Außen- oder Gesäßtaschen. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden! Leider kommt es immer wieder vor, dass die Diebe dann mit Bankkarte und PIN direkt zum nächsten Geldautomaten gehen und hohe Beträge abbuchen noch bevor ihr Opfer überhaupt den Diebstahl bemerkt hat. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell