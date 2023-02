Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (08.02.) kam es gegen 14:30 Uhr auf in der Hügelstraße Ecke Karlstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde die am rechten Fahrbahnrand befindliche Ampelanlage beschädigt. Infolge des Unfalls fiel die gesamte Ampelanlage im Bereich der Hügelstraße / Karlstraße / Nieder-Ramstädter-Straße aus.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr zeitweise durch die Polizei geregelt.

Gesucht werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallfahrzeug oder dem Unfallhergang geben können.

Die Zeugen werden gebeten sich beim 2. Polizeirevier Darmstadt zu melden.

Gefertigt: Lenkering, PK'in

