Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kleine Wirkung, große Ursache

Klingenmünster (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann aus Eschbach rangierte mit seinem Multivan an der Tankstelle in Klingenmünster. Hierbei übersah er beim Rückwärtsfahren eine Mülltonne und drückte diese in ein dahinter befindliches Rolltor. An diesem entstand Schaden in Höhe von rund 1000.- EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer sehr stark alkoholisiert war und sich im Zustand der absoluten Fahruntüchtigkeit befand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Es folgt eine Strafanzeige mit zu erwartender Geldstrafe und Führerschein Entzug.

