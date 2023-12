POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnung "Im Bänkle" (18.12.2023)

Singen (ots) - Ein Einbrecher hat sich am Montagnachmittag, im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 17 Uhr, an einem Wohnhaus in der Straße "Am Posthalterswäldle" zu schaffen gemacht. Der unbekannte Täter öffnete gewaltsam ein Fenster und gelangte so in die Innenräume des Einfamilienhauses. Soweit bislang bekannt, verließ er das Anwesen anschließend jedoch ohne Beute. ...

