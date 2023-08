Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Verkehrsunfallflucht

ALFELD (vos). Am 11.08.2023 zwischen 16.30 und 18 Uhr kam es in der Kaiser-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich im Vorbeifahren den Außenspiegel eines dort am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Auch der unfallverursachende Wagen wurde vermutlich am Außenspiegel beschädigt und ließ einen Teil der Verkleidung am Unfallort zurück. Es ist deswegen davon auszugehen, dass der Unfall durch einen weißen Pkw verursacht wurde. Anhand der aufgefundenen Verkleidung erfolgen nun weitere Ermittlungen zum Unfallverursacher. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 05181-8073-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

