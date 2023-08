POL-HI: Tägliche Ereignismeldung der Polizei Hildesheim zum M'era Luna 2023

Hildesheim (ots) - ALFELD-(bue) Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei Alfeld konnte die seit gestern, 10.08.2023, vermisste 13-Jährige aus Alfeld, am Nachmittag des 11.08.2020 wohlbehalten aufgefunden werden. Rückfragen bitte an: Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Pressestelle Telefon: 05121/939-204 E-Mail: ...

