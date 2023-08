Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze

Hildesheim (ots)

Giesen (tko) Am 11.08.2023, gegen 21.25 Uhr, wurde in der Bernwardstraße ein 31-Jähriger Kraftfahrzeugführer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet. Die begangene Ordnungswidrigkeit wird gemäß Tatbestandskatalog mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem Fahrverbot von einem Monat geahndet.

