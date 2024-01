Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen/ Lkr. Konstanz) Sattelzug kollidiert mit Streufahrzeug- etwa 25.000 Euro Blechschaden (23.01.2024)

Engen (ots)

Rund 25.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Glatteisunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 491 zwischen der Talmühle und Engen ereignet hat. Gegen 6 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit einem Sattelzug auf der B 461 innerhalb einer Kolonne in Richtung Engen. In einer Linkskurve rutschte der Auflieger nach links und prallte hierbei mit einem entgegenkommenden Streufahrzeug eines 34-Jährigen zusammen. Beide Lastwagenfahrer blieben unverletzt. Für die Bergung der Fahrzeuge und wegen weiterer Glatteisunfälle musste die Strecke bis gegen 10.20 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell