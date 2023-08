Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch und Vandalismus in Bochumer Gesamtschule - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Einbruch in eine Bochumer Gesamtschule bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 10. August, in der Zeit zwischen 18 und 21 Uhr gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude an der Agnesstraße. Im Innenbereich der Schule verwüsteten sie mehrere Räume, u.a. die Mensa und Küche. Zudem beschädigten die Vandalen einen Fernseher und schlugen eine Glasscheibe ein. Nach derzeitigem Stand flüchteten die Täter durch die Notausgangstür.

Wer hat etwas gesehen? Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell