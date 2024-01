Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen/ Lkr. Konstanz) Müllwagen gerät ins Schleudern (23.01.2024)

Steißlingen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, ist es auf der Landesstraße 223 zwischen Steißlingen und Orsingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro entstanden ist. Ein 37-jähriger Fahrer eines Müllwagens war auf der L 223 von Steißlingen herkommend in Richtung Orsingen unterwegs. Auf der Strecke geriet der Mann ins Schleudern und fuhr in der Folge auf die Gegenfahrbahn. Hier streifte der Lastwagen einen entgegenkommenden Fiat 500 eines 51-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Wagen linksseitig in eine Böschung. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Fiat entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Müllfahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell