Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230531 - 0635 Frankfurt-Praunheim: Weltfahrradtag - Codieraktion

Frankfurt (ots)

(di) Diese Woche bietet die Gesellschaft Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V. in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Frankfurt im Rahmen der Feierlichkeiten "100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Praunheim" bereits die 6. kostenlose Codieraktion für Fahrräder in 2023 im Frankfurter Stadtgebiet an.

Wann und wo? Samstag, 03. Juni 2023, 12.00 - 17.00 Uhr, Praunheimer Landstraße 228 (Praunheimer Kreisel), in 60488 Frankfurt am Main

Begrenzte Plätze machen eine Anmeldung per E-Mail notwendig:

anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de (bitte Termin, gewünschte Uhrzeit, Namen und Anschrift angeben)

Den 03. Juni feiert man jährlich als Weltfahrradtag (im Englischen World Bicycle Day). Er wurde eingeführt, um auf die zunehmende Belastung durch Automobilverkehr hinzuweisen und das Fahrrad mehr in den Fokus des täglichen Gebrauchs zu rücken. Mehr Fahrräder im Alltag bedeutet auch mehr Interesse von Dieben.

Der Absatz von hochwertigen Fahrrädern steigt an. Diese kommen schnell in das Visier von Fahrraddieben und sollten entsprechend gut gesichert werden - idealerweise mit zwei Schlössern unterschiedlicher Schließsysteme (z.B. Bügel-, Ketten- oder Faltschloss) und einer hohen Sicherheitsstufe.

Weitere Tipps und Informationen zu einer optimalen Sicherung des geliebten Fahrrades gibt ihre Polizei gerne im Rahmen unserer Fahrradcodieraktionen in einem persönlichen Gespräch vor Ort.

Haben Sie noch keine personalisierte Nummer an ihrem Fahrradrahmen? Dann lassen Sie sich gerne einen Termin zur kostenlosen Fahrradcodierung geben. Nähere Informationen und die aktuellen Termine erfahren Sie auch hier:

https://ppffm.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung/

Bereits 462 Fahrräder konnten wir in diesem Jahr codieren. Wir freuen uns über das anhaltend große Interesse und am kommenden Wochenende die 500er-Marke zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell