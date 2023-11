POL-PIING: Betrug mittels Discounter App

Ingelheim (ots) - Am Donnerstagmorgen, 09. November, brachen gegen 3.00 Uhr zwei unbekannte Personen in ein Juweliergeschäft in der Binger Straße in Ingelheim ein. Die unbekannten Täter verschafften sich mit "brachialer Gewalt" Zugang zum Juwelier und verursachten dabei einen Schaden im vierstelligen Bereich. Anschließend entwendeten sie Schmuck aus diversen Vitrinen im Innenraum und flüchteten mit Fahrräder über die Bahnhofstraße in die Albert-Schweitzer-Straße. ...

