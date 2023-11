Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch Juwelier

Ingelheim (ots)

Am Donnerstagmorgen, 09. November, brachen gegen 3.00 Uhr zwei unbekannte Personen in ein Juweliergeschäft in der Binger Straße in Ingelheim ein. Die unbekannten Täter verschafften sich mit "brachialer Gewalt" Zugang zum Juwelier und verursachten dabei einen Schaden im vierstelligen Bereich. Anschließend entwendeten sie Schmuck aus diversen Vitrinen im Innenraum und flüchteten mit Fahrräder über die Bahnhofstraße in die Albert-Schweitzer-Straße. Die Täter trugen bei der Tatausführung schwarze Kapuzenpullover und dunkle Jeans. Der Wert der Beute beträgt mehrere Tausend Euro. Im Rahmen der Fahndung befand sich eine Polizeihubschrauber im Einsatz. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell