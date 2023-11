Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Erneuter Verkehrsunfall an der Kreuzung K15/L414 bei Ober-Hilbersheim

Ingelheim (ots)

Am Samstag, 04.11.2023, gegen 12:00Uhr kam es erneut zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung K15/L414 zwischen Ober-Hilbersheim und Wörrstadt. Ein 45-jähriger befuhr hierbei mit seinem PKW und mehreren Insassen die K15 aus Richtung Sprendlingen kommend. An der Kreuzung habe der wartepflichtige Mann mit seinem Fahrzeug gehalten, jedoch den PKW eines 28-Jährigen, der mit seinem Fahrzeug die L414 aus Richtung Wörrstadt kommend befuhr, übersehen. Als der 45-Jährige anfuhr, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der PKW des 28-Jährigen auf einen an der Kreuzung aus Richtung Engelstadt kommend wartenden PKW geschleudert wurde. Nach aktuellem Stand wurden mindestens 5 Insassen aus den beiden in der Kreuzung miteinander kollidierten Fahrzeugen leicht verletzt. Bereits am 01.11.2023 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung, bei dem mehrere Personen schwer verletzt wurden. Da es in den letzten Jahren zu mehreren schweren Verkehrsunfällen an der genannten Kreuzung kam führt die Polizeiinspektion Ingelheim mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik in Mainz regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen mit anschließenden Verkehrskontrollen an der Kreuzung durch. Hierdurch sollen Verkehrsteilnehmende zu mehr Aufmerksamkeit im Kreuzungsbereich sensibilisiert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell