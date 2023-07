Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen am Waldsee

Moers (ots)

Am Dienstag gegen 14:45 Uhr zeigte sich ein Unbekannter am "Hundestrand" des Waldsees in Moers einer 33- jährigen und einer 40- jährigen Frau in schamverletztender Weise.

Der "Hundestrand" ist eine kleiner Strandabschnitt am Waldsee in Moers, an welchen ein kleines Waldgebiet angrenzt.

Dort fiel am Dienstag ein ca. 30- 40 Jahre alter Mann mit dunklem Hautteint auf, der bekleidet mit einem blau- weiß karierten Hemd und blauer Cappy war. Er setzte sich zunächst im Bereich des angrenzenden Wäldchens auf einen Baumstamm und ließ kurz darauf die Hose herunter.

Als die Frauen die Polizei riefen, flüchtete der Unbekannte.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu der Person machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell