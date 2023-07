Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe- Falscher Polizist - Senior aus Hünxe wird Opfer von Trickbetrüger

Hünxe (ots)

Am Montag wurde ein Senior aus Hünxer Opfer eines Betruges nach einem Anruf durch einen falschen Polizisten. Der falsche Polizist veranlasste den Senior dazu, einen mittleren fünfstelligen Betrag von seiner Bank abzuheben und in einem Leinenbeutel in seinen unverschlossenen Pkw zu hinterlegen. Der Leinenbeutel wurde von einem bislang unbekannten Täter gegen 14:10 Uhr auf dem Parkplatz der Felixstowestraße in Wesel aus dem Pkw heraus entwendet.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wesel unter der Telefonnummer 02811070 zu melden.

Verhaltenshinweise:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, häufig ein angeblicher Polizist, Staatsanwalt oder Enkel, Geld von Ihnen fordert.

Die Polizei nimmt auch niemals Geld oder Schmuck in Verwahrung! Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn zurück. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110! Legen sie nach einem Gespräch immer auf und rufen dann selbstständig die "110" an. Lassen Sie sich nicht vom Anrufer zu seinem "Kollegen" weiter verbinden.

Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell