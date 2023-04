Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Automatenaufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Freitagnachmittag (21.04.2023) brachen unbekannte Täter an der Horster Straße in eine Wohnung im Obergeschoss ein. Sie durchsuchten in erster Linie die zwei Schlafzimmer nach Beute. Mit Goldschmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Unbekannte brachen am frühen Samstagnachmittag in eine Wohnung an der Prosperstraße ein. Aus dem Schlafzimmer und dem Ankleidezimmer nahmen sie Modeschmuck, Bargeld und Uhren mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Dorsten

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in eine Schule an der Bismarckstraße ein. Sie warfen mit Steinen Fenster ein und hebelten eine Tür auf. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Am Montagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Apotheke an der Recklinghäuser Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Lager- und Kellerräume. Im Gebäude brachen sie Türen auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Gladbeck

Über eine Überwachungskamera konnten zwei unbekannte Täter beim Aufbruch eines Milchverkaufsautomaten beobachtet werden. Der Aufbruch ereignete sich am Samstag, gegen 01:00 Uhr. Die Täter nahmen Bargeld aus dem Automaten mit flüchteten. Die Beschreibung der beiden Männer ist identisch: dunkel gekleidet, medizinische Mund-Nase-Maske, Handschuhe, führten ein rotes Brecheisen mit

In der Nacht zu Samstag wurde am Voßbrink ein weiterer Milchautomat aufgebrochen. Hier hebelten die Täter zunächst ein Fenster zum Verkaufsraum auf. Auch aus diesem Automaten nahmen die Täter Geld mit. Auf dem Gelände versuchten Unbekannte noch einen zweiten Automaten aufzuhebeln. Hier blieb es allerdings beim Versuch. Zusammenhänge zwischen den beiden Sachverhalten werden geprüft.

Haltern am See

In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter drei Automaten (Selbstbedienungsautomaten) auf einem Bauernhof an der Westruper Straße auf. Aus allen Automaten konnten Kassetten mit Bargeld entnommen werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. An den Automaten entstand insgesamt geschätzt 30.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Am frühen Samstagmorgen brach ein unbekannter Mann in eine Bäckerei an der Martinistraße ein. Um 03:45 Uhr gelangte er das erste Mal in die Verkaufsräume und nahm Bargeld und Lebensmittel mit. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass der Täter gegen 06:00 Uhr zurückkehrte und nach weiterem Diebesgut suchte. Die Fluchtrichtung ist unbekannt. Personenbeschreibung: männlich, helle Mütze, Kapuzenoberteil, Schuhe mit Reflektoren, vermutlich Drei-Tage-Bart

Zwischen Freitag und Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Wangeroogestraße. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und gelangten über diesen Weg in die Räumlichkeiten. Die Kita wurde nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter einen Fotodrucker mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

