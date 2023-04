Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unbekannte verletzten Kioskbesitzer schwer

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend (gegen 20:40 Uhr) betraten ca. zehn unbekannte Männer einen Kiosk an der Hochstraße. Sie verwüsteten den Verkaufsraum und schlugen auf einen 25-jährigen Gladbecker ein. Anschließend flüchteten die Männer durch eine Fußgängerunterführung in Richtung der Straße "Am Sägewerk".

Der Mann musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Hintergrund der Tat ist möglicherweise ein abgelehnter Warenumtausch.

Eine Beschreibung der Tatverdächtigen liegt noch nicht vor.

Hinweise auf die Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

