POL-KN: (Emmingen-Liptingen/ Lkr. Tuttlingen) Bei schneeglatter Straße ins Schleudern geraten und mit dem Lastwagen überschlagen (23.01.2024)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist ein 56-Jähriger mit einem MAN auf der Fahrt von Emmingen in Richtung Engen ins Schleudern geraten und hat sich mit dem Lastwagen überschlagen. Der Mann fuhr gegen 4 Uhr auf der Bundesstraße 461 und geriet auf der mit Eis bedeckten Straße ins Schleudern, kam nach links von der Straße ab, überschlug sich und blieb mit einem Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro in einer Böschung liegen. Die Lastwagenfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des MAN.

