Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 17.02.2024

18.02.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Die Polizei Aurich wurde am Samstag, gegen 16:45 Uhr, zum Georgswall in Aurich gerufen, da hier ein Fahrradfahrer gestürzt sei. Letztlich stellte sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme heraus, dass 68-jährige Mann aus Aurich ohne Fremdverschulden gestürzt war, was sich auf die Alkoholisierung von über 2 Promille zurückführen lässt. Vorsorglich wurde der Fahrradfahrer mit einem Rettungswage in die UEK Aurich verbracht, um dort untersucht zu werden. Verletzungen sind jedoch nicht bekannt.

Aurich - Pkw überfährt Rotlicht und verursacht Unfall

Eine 82-jährige Autofahrerin aus Wittmund fuhr am Samstag, gegen 18:40 Uhr, auf der Dornumer Straße in Richtung Tannenhausen. Hierbei missachtet sie die Rotlicht zeigende Ampel. Infolge kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 18-jährigen Frau aus Dornum, die bei grün von der Moordorfer Straße kommend nach links auf die Dornumer Straße auffuhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Fahrzeuginsassen verletzt. Jedoch ermittelt die Polizei aktuell, in wie weit die Unfallverursacherin aufgrund ihrer körperlichen Verfassung tatsächlich in der Lage war, einen Pkw sicher im Straßenverkehr führen zu können.

Aurich - Unfallflüchtiger nach Unfall ermittelt

Am Samstagnachmittag, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Große-Mühlenwallstraße in Aurich zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, die in Fahrtrichtung Pferdemarktkreuzung auf zwei Fahrspuren nebeneinander fuhren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wechselte eine 56-jährige Frau aus dem Landkreis Friesland die Fahrspur und stieß hierbei gegen den neben ihr fahrenden Pkw eines 20 Jahre alten Mannes aus Aurich, der unverzüglich die Polizei verständigte. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Laufe der Nacht ermittelt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde seitens der Polizeibeamten eingeleitet.

Ihlow - Pkw im Graben

Rettungsdienst und Polizei waren in der Nacht zu Sonntag in Westerende-Holzloog im Einsatz, nachdem ein Pkw im Kurvenbereich in den Graben landete. Der in Ihlow wohnende, 39-jährige, Fahrzeugführer fuhr gegen 04:00 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Riepe und verlor in Höhe der Barsteder Straße die Kontrolle über seinen Pkw. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde lediglich der 22-jährige Beifahrer, ebenfalls in Ihlow wohnend, leicht verletzt. Der Pkw musste letztlich durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Versuchter Aufbruch eines Baucontainers

Am Freitagabend, in der Zeit zwischen 22:40 Uhr und 23:20 Uhr, ist es in der Kastanienallee auf einer dortigen Baustelle zu einem versuchten Aufbruch eines Baucontainers gekommen. Der Container wurde dabei beschädigt. Ebenfalls angegangen wurde ein auf der Baustelle abgestellter Radlader. Bei diesem wurde die Frontscheibe beschädigt. Die Baustelle befindet sich angrenzend an das dortige Gewerbegelände im Bereich des Bowling-Centers. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei in Norden unter Tel. 04931-9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell