Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Busreise endet mit 150 Tagen Haft

Konstanz (ots)

Bei der Einreisekontrolle mehrerer Insassen eines grenzüberschreitenden Reisebusses von Italien nach Luxemburg haben Bundespolizisten einen Haftbefehl vollstreckt. Für einen wegen Betrugs gesuchten Mann endete die Busreise im Gefängnis.

Am gestrigen Nachmittag (14. Januar 2024) stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am Grenzübergang Konstanz-Autobahn einen italienischen Staatsangehörigen bei der Einreise aus der Schweiz fest, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Der 61-Jährige war wegen Betrugs bereits im April 2018 durch das Amtsgericht Stuttgart zu einer vierstelligen Geldstrafe verurteilt worden. Zumal der in Italien Wohnhafte die Zahlung der Geldstrafe schuldig blieb, erließ die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Mai des vergangenen Jahres einen Haftbefehl.

Zahlen konnte der Gesuchte nicht, ersatzweise trat er deshalb wenig später eine 150-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Konstanz an.

