Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: 13 unerlaubt Eingereiste an Autobahnparkplatz festgestellt

Kißlegg (ots)

Nach einem Zeugenhinweis haben Einsatzkräfte des Polizeireviers Wangen im Allgäu auf einem Park und Ride-Parkplatz bei Kißlegg eine unerlaubt eingereiste Personengruppe festgestellt. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern sowie wegen der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts in 13 Fällen.

Am gestrigen Nachmittag (11. Januar 2024) stellten Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu infolge eines Bürgerhinweises 13 syrische Staatsangehörige an einem Park und Ride-Parkplatz an der A 96 fest. Weil keine der Personen im Besitz der erforderlichen Dokumente für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland war, alarmierten die Einsatzkräfte die Bundespolizei. Ersten Informationen zufolge sollen die männlichen Personen im Alter von 13 bis 50 Jahren mit einem Fahrzeug eingereist sein. Die genauen Umstände und auch die Örtlichkeit des Grenzübertritts sind Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen äußerten alle Personen ein Schutzersuchen. Die Beamten des Bundespolizeireviers Friedrichshafen leiteten zwölf der 13 Personen an die zuständige Landeserstaufnahmeeinrichtung weiter. Ein unbegleiteter Minderjähriger wurde in die Obhut des Jugendamts Ravensburg übergeben.

