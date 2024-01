BPOLI-KN: Einsatzkräfte angegriffen und beleidigt

Konstanz (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben einen Busreisenden bei dem Versuch ertappt, mit einem missbräuchlich benutzten Dokument in das Bundesgebiet einzureisen. Die Beamten kontrollierten am Freitagabend (5. Januar 2024) einen syrischen Staatsangehörigen in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus am Grenzübergang Konstanz-Autobahn. Der 40-jährige Mann wies sich mit einem gültigen ...

