Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: 28 unerlaubte Einreisen verhindert

Bietingen (ots)

Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Reisebusses am Grenzübergang Bietingen haben Bundespolizisten 28 versuchte unerlaubte Einreisen festgestellt.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz kontrollierten am Freitag (5. Januar 2024) in den frühen Morgenstunden am Grenzübergang Bietingen/Thayngen (CH) einen Reisebus auf seiner Fahrt von Mailand nach Prag. Dabei stellten die Beamten 27 syrische Staatsangehörige zwischen 15 und 49 Jahren sowie einen 50 jährigen palästinensischen Staatsangehörigen fest. Alle Personen waren nicht im Besitz der erforderlichen Dokumente für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verweigerten ihnen die Bundespolizisten die Einreise und wiesen sie in die Schweiz zurück. Der Reisebus setzte seine Fahrt mit den übrigen Fahrgästen über die schweizerische Grenze nach Deutschland fort.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nun wegen des Versuchs einer unerlaubten Einreise in 28 Fällen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell