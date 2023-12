BPOLI-KN: Bundespolizei nimmt vermisste Jugendliche in Gewahrsam

Konstanz (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben einen gesuchten Fahrzeugführer festgestellt, der mit mutmaßlich falschen Dokumenten und ohne Führerschein in das Bundesgebiet einreiste. Die Bundespolizisten kontrollierten den polnischen Staatsangehörigen am vergangenen Samstagabend (16. Dezember 2023) am Grenzübergang Konstanz-Autobahn. Der ...

mehr