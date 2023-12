Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Einschleusen von Ausländern durch Bundespolizei verhindert

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben einen 33-jährigen Mann festgenommen. Er hatte versucht, fünf afghanische Staatsangehörige in einem PKW über die schweizerische Grenze nach Deutschland einzuschleusen.

Am frühen Mittwochmorgen (20. Dezember 2023) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen afghanischen Staatsangehörigen als Fahrer eines PKW am Grenzübergang Bietingen/Thayngen (CH). Dieser wies sich mit gültigen Dokumenten aus. In seinem Auto stellten die Beamten jedoch fünf weitere afghanische Staatsangehörige fest, die keine erforderlichen Dokumente für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland besaßen. Den mitfahrenden afghanischen Staatsangehörigen im Alter von 18 bis 28 Jahren wurde die Einreise nach Deutschland verweigert, die Bundespolizisten wiesen sie in die Schweiz zurück. Der in Hessen wohnhafte mutmaßliche Schleuser konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.

Zum Tathergang und den Hintergründen des Verdachts einer versuchten Einschleusung von Ausländern sowie des Verdachts der versuchten unerlaubten Einreise in fünf Fällen ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Konstanz.

