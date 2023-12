Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gesuchter mit gefälschten Ausweispapieren unterwegs

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben einen gesuchten Fahrzeugführer festgestellt, der mit mutmaßlich falschen Dokumenten und ohne Führerschein in das Bundesgebiet einreiste.

Die Bundespolizisten kontrollierten den polnischen Staatsangehörigen am vergangenen Samstagabend (16. Dezember 2023) am Grenzübergang Konstanz-Autobahn. Der 42-Jährige wies sich mit einer polnischen Identitätskarte und einem polnischen Führerschein aus. Mit den Personalien schien zunächst alles in Ordnung zu sein. Bei der Überprüfung der Dokumente entstanden jedoch erste Zweifel an deren Echtheit. Der Verdacht bestätigte sich, als die Beamten wenig später im Fahrzeug auf eine weitere polnische Identitätskarte sowie auf einen zweiten polnischen Führerschein des Autofahrers stießen. Beide Dokumente waren auf anderslautende Personalien ausgestellt.

Bei der Überprüfung dieser mutmaßlichen Originaldokumente kam schließlich ein offener Strafvollstreckungshaftbefehl zum Vorschein: Das Amtsgericht Frankfurt am Main - Außenstelle Höchst hatte den in Polen Wohnhaften im Juni 2022 wegen Trunkenheit im Verkehr rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 760 Euro verurteilt. Da er die geforderte Geldsumme bisher schuldig blieb, suchte seit Dezember 2022 die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main nach ihm.

Weitere Ermittlungen in der Kontrolle ergaben, dass dem Fahrer zudem in Polen die polnische Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen worden war. Eine Erlaubnis zum Führen eines Kraftfahrzeugs besaß er somit nicht.

Die ihm drohende Gefängnisstrafe konnte der 42-Jährige durch die Zahlung der noch offenen Geldstrafe abwenden. Gleichwohl muss er sich jetzt neuen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen.

Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung zur Sicherstellung der Durchführung des Strafverfahrens setzte er seine Reise ohne das Fahrzeug fort. Dieses ließ er am nächsten Tag von einer anderen Person abholen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell