POL-PDPS: Gemeinschaftlich begangener Ladendiebstahl

Zweibrücken (ots) - Am Samstag, den 18.11.2023, kam es in den frühen Morgenstunden in der Maerckerstraße 31 in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Um ca. 01:00 Uhr stieß ein LKW beim Rangieren an einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, graublauen VW Golf. Anschließend entfernte sich der Fahrer des LKW unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem LKW des Unfallverursachers handelte es sich um einen weißen 7,5 Tonner mit weißer Plane. Zum ...

