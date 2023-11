Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, den 18.11.2023, kam es in den frühen Morgenstunden in der Maerckerstraße 31 in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Um ca. 01:00 Uhr stieß ein LKW beim Rangieren an einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, graublauen VW Golf. Anschließend entfernte sich der Fahrer des LKW unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem LKW des Unfallverursachers handelte es sich um einen weißen 7,5 Tonner mit weißer Plane. Zum Kennzeichen und zum Fahrer des LKW liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 EUR. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell