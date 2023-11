Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch durch die Haustür

Zweibrücken (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 14.11.2023, 13:00 Uhr bis Donnerstag, den 16.11.2023, 12:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch. In dem Zeitraum versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Im Klingeltal" die Haustür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der entstandene Schaden beträgt circa 200,- EUR. Der Straftäter gelangte nicht in das Anwesen.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06332 976-0 in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell