POL-PDPS: Garagenbrand durch e-Bike

Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, zwischen 13:25 und 16:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer offensichtlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines in Höhe Landauer Straße 55 geparkten Kia Rio. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in ...

