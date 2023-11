Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruch in der Schwanenstraße

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, gegen 21:00 Uhr, hörte eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses, Schwanenstraße 37, ein lautes Klirren. Bei der Nachschau sah sie im Treppenhaus zwei dunkel gekleidete Männer, die sofort in Richtung Treppe zur Rodalber Straße flüchteten. Die Täter gelangten über den Garten auf eine im 1. Obergeschoß gelegene Terrasse, wo zunächst eine Holztür aufgehebelt werden sollte, was misslang. Daraufhin wurde die Scheibe einer zur Zeit leerstehenden Wohnung eingeschlagen. Hierbei muss sich einer der Täter verletzt haben. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

