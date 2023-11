Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruch in der Dahner Straße

Hauenstein (ots)

Unbekannte Täter versuchten irgendwann in den vergangenen zwei Wochen eine rückwärtige Terrassentür zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dahner Straße aufzuhebeln. Die Beschädigungen wurden erst am Mittwoch entdeckt. Es gelang den Tätern nicht, die Tür zu öffnen. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell