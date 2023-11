POL-PDPS: Unfallflucht in der Landauer Straße

Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, um 15:30 Uhr, wurde der Fahrer eines roten Fahrrades dabei beobachtet, wie er beide entstempelten Kennzeichen, PS-G-????, von einem in Höhe "Am Innweg 52" geparkten Mercedes riss und sofort davon radelte. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per ...

mehr