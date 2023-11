Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Zweibrücken (ots)

Gleich zwei mutmaßlich drogenbeeinflusste Autofahrer konnten am Samstagnachmittag in Zweibrücken aus dem Verkehr gezogen werden. Beide wurden im Stadtgebiet durch Streifen der Polizeiinspektion Zweibrücken kontrolliert. Der erste Fahrer wurde in der Kohlenhofstraße angehalten. Der Zweite wurde nur wenig später in der Landauer Straße kontrolliert. Durch die Beamten wurden bei beiden Männern jeweils drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der erste Fahrer lehnte einen freiwilligen Drogenvortest ab. Der Zweite willigte in Test ein. Bei ihm konnten dabei Abbauprodukte von Amfetamin im Urin nachgewiesen werden. Beiden Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen. Gegen sie wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Als Konsequenz drohen ein Bußgeld in Höhe von 500 EUR sowie ein einmonatiges Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg. |pizw

