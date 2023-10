Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisstes 13-jähriges Mädchen wohlbehalten wieder aufgetaucht

Güstrow/Bützow (ots)

Dass seit den Nachmittagsstunden des 28.10.2023 vermisste Mädchen aus Bützow, das in einer Betreuungseinrichtung in Güstrow untergebracht ist, erschien am heutigen Abend gegen 17 Uhr wohlbehalten in der Einrichtung. Die Polizei bedankt sich bei den Bürgern für die Mithilfe bei der Suche. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

