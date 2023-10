POL-HRO: 13-jähriges Mädchen vermisst

Plau am See (ots) - Die 12 und 15 Jahre alten Vermissten, welche seit dem 26.10.2023 in Plau am See abgängig waren, konnten am späten Abend des 27.10.2023 wohlbehalten angetroffen werden. ( Siehe Pressemitteilung https://t1p.de/ghszo ) Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung ...

mehr