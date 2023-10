POL-HRO: 40-jähriger Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bützow/Güstrow (ots) - Seit den Nachmittagsstunden des 28.10.2023 wird ein 13-jähriges Mädchen aus Bützow vermisst. Über das Wochenende war sie in einer Betreuungseinrichtung in Güstrow untergebracht, in welche sie nicht zurückkehrte. Weitere Hinweise sind auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem Link: https://t1p.de/enuvf eingestellt. Hinweise zum Verbleib der Vermissten nehmen das Polizeihauptrevier ...

mehr