Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Vermisstes Kind wohlbehalten an Eltern übergeben

Friedrichshafen (ots)

Bundespolizisten haben ein vermisstes Kind im Zug unversehrt angetroffen und konnten es den Erziehungsberechtigten übergeben.

Am gestrigen Vormittag (9. Januar 2024) kontrollierten Beamte des Bundespolizeireviers Friedrichshafen einen vermissten 7-jährigen Jungen in einer Regionalbahn am Bahnhof Friedrichshafen Stadt. Der Junge mit deutscher Staatsangehörigkeit war zuvor mit seiner Schwester auf dem Weg zur Schule, hatte aber den Umstieg in Radolfzell verpasst und setzte die weitere Fahrt allein fort. Die Eltern meldeten ihn daher als vermisst. Die Beamten nahmen das Kind in Schutzgewahrsam und konnten ihn wohlbehalten an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell