Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag

Samstag, 16./17.02.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pkw fährt ohne Kennzeichen

Ein Pkw ohne Kennzeichen fiel einer Polizeistreife am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der Moordorfer Straße auf und wurde daraufhin kontrolliert. Der Pkw wurde von einem 51-jährigen Auricher geführt, der mit diesem eine Probefahrt mache wollte. Da der Pkw nicht angemeldet war, kein Versicherungsschutz bestand und somit keine Kennzeichen vorhanden waren, wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Ebenso werden Ermittlungen gegen den 53-jährigen Eigentümer geführt, der diese Fahrt zuließ.

Aurich - Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Pkw

Mehrer Pkw waren am Freitagmittag, gegen 13:20 Uhr, in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein 41-jähriger Mann aus Aurich fuhr mit seinem Pkw auf der Emder Straße in Richtung Moordorf, bemerkte das Abbremsen des vorausfahrenden Pkw zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch diesen Aufprall wurden auch noch weitere 3 Pkw betroffen, die unmittelbar vorausfuhren. Der Unfallverursacher und eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Südbrookmerland wurden bei diesem Unfall leicht verletzt und vorsorglich mit einem RTW in die UEK Aurich verbracht. An allen Pkw entstand Sachschaden, zwei Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Emder Straße war für etwa 1,5 Stunden nur einspurig befahrbar.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Großheide - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag, um 00:15 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Großheider Straße, in Großheide, einen PKW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrzeugführer, welcher in der Gemeinde Großheide wohnt, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich zudem nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Bagger missbräuchlich benutzt

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Bagger gerufen, welcher im Leegemoorweg, in Norden, in einem Graben stand. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Bagger offenbar durch bislang unbekannte Personen unbefugt genutzt und schließlich in dem Graben zurückgelassen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Bürger, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter Tel. 04931/9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Alkoholisierte männliche Person beschäftigte die Polizei

Am Freitagnachmittag verursachte ein 53-jähriger, welcher mittlerweile in der Gemeinde Dornum wohnhaft ist, mehrere polizeiliche Einsätze in der Innenstadt von Wittmund. Nachdem der alkoholisierte Verursacher zunächst auf einem Tankstellengelände an der Isumser Straße Kunden und Passanten belästigte und eine Glasflasche zerschlug, beeinflusste er im Anschluss nicht unerheblich den fließenden Straßenverkehr. Nach entsprechenden polizeilichen Maßnahmen belästigte der Verursacher kurze Zeit später weitere Personen im Bereich der Wittmunder Fußgängerzone. Der Verursacher wird sich nun in verschiedenen Ermittlungsverfahren für sein Verhalten verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell