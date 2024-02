Bedburg-Hau-Scheppenbaum (ots) - Am Dienstag (13. Februar 2024) kam es gegen 20:40 Uhr am Rosendaler Weg in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Ein unbekannter Täter drang in eine Arztpraxis ein und entwendet neben einer Geldkassette mit einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag, auch Briefmarken im Wert eines hohen zweistelligen Bargeldbetrags. Hinweise zum ...

mehr