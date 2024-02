Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Arztpraxis

Bargeld und Briefmarken entwendet

Bedburg-Hau-Scheppenbaum (ots)

Am Dienstag (13. Februar 2024) kam es gegen 20:40 Uhr am Rosendaler Weg in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Ein unbekannter Täter drang in eine Arztpraxis ein und entwendet neben einer Geldkassette mit einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag, auch Briefmarken im Wert eines hohen zweistelligen Bargeldbetrags.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell