Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Schnellrestaurant

Polizei sucht Zeugen

Kranenburg (ots)

Am Dienstag (13. Februar 2024) kam es zwischen 01:00 Uhr und 01:10 Uhr an der Örtlichkeit "Große Straße" in Kranenburg zu einem Einbruch. Unbekannte Täter drangen in ein Schnellrestaurant ein, durchsuchten die Räumlichkeiten aber entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand keine Wertgegenstände.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell