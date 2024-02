Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Inverkehrbringen von Falschgeld- Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Kevelaer (ots)

Der Unbekannte ist verdächtig, am 10.01.2024 gegen 21:05 Uhr in einem Kiosk in Kevelaer auf der Amsterdamer Straße seinen Einkauf mit einem 50,00 Euro Geldschein bezahlt zu haben, bei dem es sich um Falschgeld handelt. Dem Kioskbetreiber fiel dieser Umstand sofort auf und sprach den Tatverdächtigen darauf an. Er forderte den Tatverdächtigen auf, ihm seinen Personalausweis auszuhändigen. Daraufhin entfernte sich der Tatverdächtige.

Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW und folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/127257

Hinweise werden von der Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell